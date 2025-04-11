Как музей, только автобуса: «Музеобус» поедет по Ленобласти

Передвижной музей будет появляться возле военных мемориалов, на реконструкторских фестивалях и в крупных городах региона. Внутри автобуса можно будет рассмотреть детали настоящих военных машин и даже посидеть за рулем интерактивной «Полуторки» — именно на таких грузовиках эвакуировали жителей Ленинграда и доставляли в город продукты, свечи и семена.