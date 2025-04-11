Как музей, только автобуса: «Музеобус» поедет по Ленобласти

По городам и памятным местам Ленинградской области этой весной начнет курсировать «Музеобус» — передвижная выставка, расположенная прямо в салоне автобуса. Экспозиция называется «Дорога жизни — Дорога труда».
— Она расскажет о блокаде Ленинграда, о машинах-героях и их шоферах, — говорится в пресс-службе правительства Ленобласти.
Передвижной музей будет появляться возле военных мемориалов, на реконструкторских фестивалях и в крупных городах региона. Внутри автобуса можно будет рассмотреть детали настоящих военных машин и даже посидеть за рулем интерактивной «Полуторки» — именно на таких грузовиках эвакуировали жителей Ленинграда и доставляли в город продукты, свечи и семена.
Премьеру проекта устроили сегодня в «Экспофоруме» на выставке «Олдтаймер-Галерея». А уже в мае «Музеобус» отправится в первое турне по области. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, а в Ленобласти его поддержал региональный комитет по транспорту.