В Ростове до 2027 года отремонтируют три школы

«Обеспечить проведение капитального ремонта МБОУ “Школа № 21”, МБОУ “Гимназия № 14”, МБОУ “Гимназия № 36” в срок до 1 октября 2027 года», — сказано в решении.
Контроль выполнения лежит на постоянной комиссии по образованию и культуре. Помимо этого, в городе разработают мероприятия по реализации региональных проектов «Все лучшее — детям», «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети», произведут оснащение необходимым оборудованием кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)». На управление образования города также возложена задача по сохранению достигнутых значений показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Отмечается, что в Ростове более 80% детей охвачены дополнительным образованием.
«За 2020−2024 годы более 1447 дошкольников приняли участие в ежегодном городском чемпионате “Юный мастер”, два дошкольника стали победителями межрегионального этапа конкурса в городе Казани. Более 50 тыс. школьников стали участниками федерального проекта “Билет в будущее”, — сказал в ходе отчета начальник управления образования Александр Вихтоденко.