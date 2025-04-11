В Ростове до 2027 года отремонтируют три школы

Контроль выполнения лежит на постоянной комиссии по образованию и культуре. Помимо этого, в городе разработают мероприятия по реализации региональных проектов «Все лучшее — детям», «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети», произведут оснащение необходимым оборудованием кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)». На управление образования города также возложена задача по сохранению достигнутых значений показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».