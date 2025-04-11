В Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником

В Москве завершилась церемония прощания с музыкантом Павлом Ивлевым (известным как Паша Техник). Проводить рэпера в последний путь пришли около пяти тысяч человек. Фанаты начали собираться у храма Петра и Павла в Лефортово еще с утра. Толпа практически парализовала движение автомобилей и работу трамваев в этом месте. В какой-то момент у храма началась давка. У некоторых фанатов музыканта случилась истерика, пятерых человек задержали правоохранители. Как проходило прощание с рэпером в материале Газеты.Ru .