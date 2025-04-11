В сочинском лесу цветут три вида диких пионов

В лесах Сочи расцвели редкие пионы, являющиеся эндемиками Западного Кавказа. Здесь произрастают сразу три вида: пион кавказский, пион Виттмана и их естественный природный гибрид — пион Литвинской, который встречается только в Сочинском национальном парке.
Пион кавказский растет в лесах до 1000 м над уровнем моря. Отличается крупными, одиночными, пурпурно-красными или насыщенно-розовыми цветками диаметром до 10 см. Высота растения не превышает 50 см.
Пион Виттмана гораздо крупнее, чем кавказский, с белыми цветами. Встречается не только в лесу, но и среди луговой растительности на высоте до 1800 м над уровнем моря.
Цветки пиона Литвинской могут быть различного сочетания белых и розовых тонов, реже — пурпурные.
«Почти повсеместно численность пионов резко сокращается! Ситуацию усугубляет рекреация, сбор на букеты, для посадок и лекарственного сырья, а также рубки, строительство, прокладка дорог и трубопроводов. Пионы кавказский и Виттмана занесены в Красные книги РФ и Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Ранее сообщалось, что желтые цветы распустились на редкой «королевской трости» в Сочи.