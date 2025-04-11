Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сочинском лесу цветут три вида диких пионов

Краснокнижные пионы зацвели в Сочи.

Источник: Сочинский национальный парк

В лесах Сочи расцвели редкие пионы, являющиеся эндемиками Западного Кавказа. Здесь произрастают сразу три вида: пион кавказский, пион Виттмана и их естественный природный гибрид — пион Литвинской, который встречается только в Сочинском национальном парке.

Пион кавказский растет в лесах до 1000 м над уровнем моря. Отличается крупными, одиночными, пурпурно-красными или насыщенно-розовыми цветками диаметром до 10 см. Высота растения не превышает 50 см.

Пион Виттмана гораздо крупнее, чем кавказский, с белыми цветами. Встречается не только в лесу, но и среди луговой растительности на высоте до 1800 м над уровнем моря.

Цветки пиона Литвинской могут быть различного сочетания белых и розовых тонов, реже — пурпурные.

«Почти повсеместно численность пионов резко сокращается! Ситуацию усугубляет рекреация, сбор на букеты, для посадок и лекарственного сырья, а также рубки, строительство, прокладка дорог и трубопроводов. Пионы кавказский и Виттмана занесены в Красные книги РФ и Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее сообщалось, что желтые цветы распустились на редкой «королевской трости» в Сочи.