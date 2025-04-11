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В Казани прошли учения по отработке действий при теракте

В Татарстане Оперативный штаб, в который входят сотрудники МВД по РТ, Росгвардия по РТ, ГУ МЧС России по РТ, УФСБ России по Татарстану и администрация города, провел учения по отработке действий при теракте.

Как стало известно «Татар-информу», учения проходили в Елабуге, где участники тренировались пресекать атаку и обезвреживать террористов.

Как рассказали агентству в УФСБ России по РТ, главная задача учений — улучшить взаимодействие между Оперативным штабом, разными федеральными ведомствами, спецслужбами, экстренными службами и другими организациями, которые могут быть задействованы в случае реального теракта.

В процессе таких учений важно научиться слаженно работать, чтобы в случае реального теракта быстро и эффективно справиться с угрозой.