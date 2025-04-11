В Казани прошли учения по отработке действий при теракте

Как стало известно «Татар-информу», учения проходили в Елабуге, где участники тренировались пресекать атаку и обезвреживать террористов.
Как рассказали агентству в УФСБ России по РТ, главная задача учений — улучшить взаимодействие между Оперативным штабом, разными федеральными ведомствами, спецслужбами, экстренными службами и другими организациями, которые могут быть задействованы в случае реального теракта.
В процессе таких учений важно научиться слаженно работать, чтобы в случае реального теракта быстро и эффективно справиться с угрозой.