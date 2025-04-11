В Калининграде приступают к созданию нового ортофотоплана города

Ранее сообщалось, что администрация Калининграда заказывает новый ортофотоплан в масштабе 1:500 почти за 9 млн руб. Кроме того, тогда же отмечалось, что новые снимки всей территории городского округа планируют выполнить с высоты 500 метров.