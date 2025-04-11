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В Калининграде приступают к созданию нового ортофотоплана города

Подрядчик по созданию ортофотоплана и стереомодели Калининграда начнёт полёты над городом 12 апреля.

Как сообщают горвласти, это займёт две недели.

В работе специалисты будут использовать беспилотные летательные аппараты российского производства «Геоскан 201» (до четырёх единиц одновременно). Съёмки пройдут с высоты 150−200 метров.

«Если заметите такой БПЛА в воздухе, то просим сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Все разрешения на полёты компанией получены», — предупреждают горвласти.

Ранее сообщалось, что администрация Калининграда заказывает новый ортофотоплан в масштабе 1:500 почти за 9 млн руб. Кроме того, тогда же отмечалось, что новые снимки всей территории городского округа планируют выполнить с высоты 500 метров.