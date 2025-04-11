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Россельхознадзор нашел опасные бактерии в продукции пяти предприятий Беларуси

Россельхознадзор обнаружил бактерии в продукции пяти белорусских предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор нашел опасные бактерии в продукции пяти предприятий Беларуси. Подробности указаны в письме ведомства, которое опубликовано на официальном сайте Россельхознадзора.

Согласно данным, в продукции предприятия «Фишмэн Пауэр» были найдены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в продуктах из птицы предприятия «Серволюкс Агро» и ОАО «Смолевичи Бройлер» специалисты нашли листерии и динитрокарбанилид.

Сообщается, что в колбасном изделии от компании «“Велес-Мит” были обнаружены бензилпенициллин и метаболит фурацилина. Также сказано, что сальмонеллу в премиске для птиц нашли у “Экомол Агро”.

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