Россельхознадзор нашел опасные бактерии в продукции пяти предприятий Беларуси. Подробности указаны в письме ведомства, которое опубликовано на официальном сайте Россельхознадзора.
Согласно данным, в продукции предприятия «Фишмэн Пауэр» были найдены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в продуктах из птицы предприятия «Серволюкс Агро» и ОАО «Смолевичи Бройлер» специалисты нашли листерии и динитрокарбанилид.
Сообщается, что в колбасном изделии от компании «“Велес-Мит” были обнаружены бензилпенициллин и метаболит фурацилина. Также сказано, что сальмонеллу в премиске для птиц нашли у “Экомол Агро”.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российской вяленой рыбы.
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