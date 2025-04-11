В Ростовском зоопарке умер тигренок Жанета. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в соцсетях.
Напомним, два тигренка появились на свет 10 апреля 2024 года. Самочку назвали Жанетой, а самца — Жигером.
— К сожалению, самочка Жанета не выжила. Она родилась с патологиями, — уточнили в зоопарке.
У Жигера нет проблем со здоровьем.
— Маленький самец здоров, с аппетитом ест, а также задорно играет в вольере и с удовольствием общается с посетителями — трётся щекой об ограждение и «рассказывает», как рад вас видеть.