ВКонтакте проходит марафон «Подвиг женщин Победы»

Миллионы женщин наравне с мужчинами во время Великой Отечественной войны сражались на фронте, работали в госпиталях и тылу ради мира. Все они — героини, о которых в преддверии 80-й годовщины Победы предлагают вспомнить Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации, Государственный фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.