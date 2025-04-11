ВКонтакте проходит марафон «Подвиг женщин Победы»

Миллионы женщин наравне с мужчинами во время Великой Отечественной войны сражались на фронте, работали в госпиталях и тылу ради мира. Все они — героини, о которых в преддверии 80-й годовщины Победы предлагают вспомнить Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации, Государственный фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.
С 11 февраля по 15 апреля каждый желающий сможет разместить на своей странице ВКонтакте публикацию с историей о героической женщине в семье. Для участия в конкурсе нужно поставить хэштег #ПодвигЖенщинПобеды.
Публикация может выглядеть как:
- короткий рассказ до тысячи символов;
- фотография героини или архивные семейные снимки (с описанием, если есть возможность);
- видео до трех минут с описанием женского подвига;
- клип длительностью от одной до трех минут с рассказом о женском подвиге;
- цитата или письмо времен войны (тексты должны быть связаны с героиней);
- коллаж, рисунок, иллюстрация на тему женского подвига.
Лучшие работы организаторы представят на выставке в Москве. Также на экранах будут показаны видео участников марафона.
Ознакомиться с правилами акции можно на сайте онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы» ВКонтакте.