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ВКонтакте проходит марафон «Подвиг женщин Победы»

Каждый желающий может написать о женщине-героине на своей странице ВКонтакте. Лучшие работы будут представлены на выставке в Москве.

Миллионы женщин наравне с мужчинами во время Великой Отечественной войны сражались на фронте, работали в госпиталях и тылу ради мира. Все они — героини, о которых в преддверии 80-й годовщины Победы предлагают вспомнить Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации, Государственный фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.

С 11 февраля по 15 апреля каждый желающий сможет разместить на своей странице ВКонтакте публикацию с историей о героической женщине в семье. Для участия в конкурсе нужно поставить хэштег #ПодвигЖенщинПобеды.

Публикация может выглядеть как:

  • короткий рассказ до тысячи символов;
  • фотография героини или архивные семейные снимки (с описанием, если есть возможность);
  • видео до трех минут с описанием женского подвига;
  • клип длительностью от одной до трех минут с рассказом о женском подвиге;
  • цитата или письмо времен войны (тексты должны быть связаны с героиней);
  • коллаж, рисунок, иллюстрация на тему женского подвига.

Лучшие работы организаторы представят на выставке в Москве. Также на экранах будут показаны видео участников марафона.

Ознакомиться с правилами акции можно на сайте онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы» ВКонтакте.