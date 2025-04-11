Таганрог и Крым свяжет новый пассажирский поезд

Известно, что поезд будет следовать через Ростов, а ходить он будет через день. Первый поезд из Таганрога отправится 25 мая в 10:55. В Ростов на станцию Первомайскую он прибудет в 11:59. А в Симферополь приедет на следующие сутки в 6:00.