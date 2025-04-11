Таганрог и Крым свяжет новый пассажирский поезд

Впервые в этом году начнет курсировать новый пассажирский поезд, который свяжет Таганрог и Симферополь. Об этом говорится на сайте компании перевозчика.
Известно, что поезд будет следовать через Ростов, а ходить он будет через день. Первый поезд из Таганрога отправится 25 мая в 10:55. В Ростов на станцию Первомайскую он прибудет в 11:59. А в Симферополь приедет на следующие сутки в 6:00.
А первый рейс из Симферополя на донскую землю запланирован на 24 мая в 13:30. В Ростов поезд прибудет на следующий день в 4:35 и остановится на станции Ростов-Главный пригородного вокзала. А в Таганроге поезд будет в 6:15.
— В состав поезда будут включены купейные вагоны класса 2К, а также плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б, — говорится в сообщении.