Кроссворд на 13 апреля 2025

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13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла — музыкального жанра, изменившего культуру ХХ века. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы помните легенд сцены, громкие хиты и культовые альбомы.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.