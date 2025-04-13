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Кроссворд на 13 апреля 2025

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла — музыкального жанра, изменившего культуру ХХ века. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы помните легенд сцены, громкие хиты и культовые альбомы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.