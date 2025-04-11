В Ростове почтили память бывших узников фашистских концлагерей

В донской столице почтили память бывших узников фашистских концлагерей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в Ростовской региональной организации борцов антифашистского сопротивления и жертв нацистских репрессий (РРОБАС).
11 апреля отмечается 80 лет со дня восстания в Бухенвальде в Германии. Заключенные подняли ее перед приближением союзных войск. Эту дату принято считать Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.
В Ростове представители РРОБАС, а также дети и внуки бывших узников возложили цветы к мемориалу жертвам нацизма на улице Пушкинской и почтили их память минутой молчания. Раньше в акции принимали принимали участие и свидетели страшных событий. Они проводили у памятника традиционный «аппель» — так называлось построение в концлагерях, чтобы подсчитать оставшихся в живых. Сегодня в РРОБАС осталось четыре бывших узника, но в силу возраста и слабого здоровья они уже не приходят на перекличку.