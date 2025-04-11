В Ростове почтили память бывших узников фашистских концлагерей

В Ростове представители РРОБАС, а также дети и внуки бывших узников возложили цветы к мемориалу жертвам нацизма на улице Пушкинской и почтили их память минутой молчания. Раньше в акции принимали принимали участие и свидетели страшных событий. Они проводили у памятника традиционный «аппель» — так называлось построение в концлагерях, чтобы подсчитать оставшихся в живых. Сегодня в РРОБАС осталось четыре бывших узника, но в силу возраста и слабого здоровья они уже не приходят на перекличку.