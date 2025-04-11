Новое пассажирское судно 14 апреля отправится из Самары в Рождествено

Из Самары в Рождествено 14 апреля в свой первый рейс отправится новое малое пассажирское круизное судно, которое доставили в Самарскую область в конце прошлого года. Планируется, что в этом сезоне судно будет плавать по самому востребованному водному маршруту губернии, отметили в правительстве Самарской области. Судно вмещает 240 пассажиров и имеет повышенный класс комфорта.