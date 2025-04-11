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Новое пассажирское судно 14 апреля отправится из Самары в Рождествено

В Самарской области начинается движение речных судов по пригородным маршрутам.

Источник: Минтранс Самарской области — Telegram

Из Самары в Рождествено 14 апреля в свой первый рейс отправится новое малое пассажирское круизное судно, которое доставили в Самарскую область в конце прошлого года. Планируется, что в этом сезоне судно будет плавать по самому востребованному водному маршруту губернии, отметили в правительстве Самарской области. Судно вмещает 240 пассажиров и имеет повышенный класс комфорта.

— С 14 апреля 2025 г. начинается движение судов по пригородным маршрутам: «Самара — Ширяево», «Самара — Шелехметь», — сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Речной флот в Самарской области обновляют по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, всего к 2027 году планируется приобрести шесть новых судов. В текущем сезоне речные суда в регионе будут плавать по 10 маршрутам.