Петербуржцы смогут мыться в бане по льготной цене

Посетить баню на таких условиях можно будет не чаще двух раз в неделю. Подтвердить право на льготу петербуржцам нужно будет с помощью «Единой карты петербуржца» или удостоверяющих документов — в зависимости от категории. Субсидии получат только те юрлица, которые зарегистрированы в Петербурге и работают не в статусе госучреждения.