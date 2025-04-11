Петербуржцы смогут мыться в бане по льготной цене

Петербург потратит более 330 млн рублей на субсидии для организаций, оказывающих банные услуги. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.
— Петербуржцы смогут в определенные дни пользоваться банными услугами на указанных условиях в банных комплексах Петербурга, получающих субсидию, — уточняется в пресс-службе Смольного.
Программа рассчитана на малоимущих, пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и тех, кто живет в неблагоустроенном жилье. Для участников СВО походы в баню будут бесплатными. Все остальные категории смогут воспользоваться услугами по предельной стоимости: 100 рублей за полтора часа в отделении первого разряда и 85 — во втором.
Посетить баню на таких условиях можно будет не чаще двух раз в неделю. Подтвердить право на льготу петербуржцам нужно будет с помощью «Единой карты петербуржца» или удостоверяющих документов — в зависимости от категории. Субсидии получат только те юрлица, которые зарегистрированы в Петербурге и работают не в статусе госучреждения.