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Петербуржцы смогут мыться в бане по льготной цене

Смольный выделит субсидии на банные услуги.

Источник: Комсомольская правда

Петербург потратит более 330 млн рублей на субсидии для организаций, оказывающих банные услуги. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

— Петербуржцы смогут в определенные дни пользоваться банными услугами на указанных условиях в банных комплексах Петербурга, получающих субсидию, — уточняется в пресс-службе Смольного.

Программа рассчитана на малоимущих, пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и тех, кто живет в неблагоустроенном жилье. Для участников СВО походы в баню будут бесплатными. Все остальные категории смогут воспользоваться услугами по предельной стоимости: 100 рублей за полтора часа в отделении первого разряда и 85 — во втором.

Посетить баню на таких условиях можно будет не чаще двух раз в неделю. Подтвердить право на льготу петербуржцам нужно будет с помощью «Единой карты петербуржца» или удостоверяющих документов — в зависимости от категории. Субсидии получат только те юрлица, которые зарегистрированы в Петербурге и работают не в статусе госучреждения.