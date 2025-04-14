Ответы на кроссворд от 13 апреля 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

1. Тарп

Сестру Розетту Тарп считают «крестной матерью рок-н-ролла» за ее новаторское сочетание госпела и электрогитары с дисторшном. Она вывела госпел в мейнстрим и оказала огромное влияние на развитие британского блюза и электрик-блюза. Примечательно, что в Зал славы рок-н-ролла её включили лишь в 2018 году, спустя много лет после смерти.