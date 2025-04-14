Ответы на кроссворд от 13 апреля 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

По горизонтали:
1. Тарп
Сестру Розетту Тарп считают «крестной матерью рок-н-ролла» за ее новаторское сочетание госпела и электрогитары с дисторшном. Она вывела госпел в мейнстрим и оказала огромное влияние на развитие британского блюза и электрик-блюза. Примечательно, что в Зал славы рок-н-ролла её включили лишь в 2018 году, спустя много лет после смерти.
2. Фрид
Алан Фрид — американский диск-жокей, которому приписывают изобретение термина «рок-н-ролл». В 1951 году он использовал это название для обозначения быстротемпового ритм-н-блюза на радиостанции WJW (Кливленд). В 1952 году Фрид организовал «Moondog Coronation Ball», который считается первым рок-н-ролльным концертом. В 1986 году он был одним из первых, кого включили в Зал славы рок-н-ролла.
3. Рокабилли
Рокабилли сформировался под влиянием нескольких музыкальных стилей. В 1920-е кантри стало использовать блюзовые аккорды. Боб Уиллс в 1930−40-х добавил в кантри элементы джаза (стил-гитара, духовые, ритмы биг-бэндов). «Хиллбилли-буги» (конец 1930-х) объединил буги-вуги и хиллбилли. Изобретение «слэп»-баса Фредом Мэддоксом и последующее творчество The Maddox Brothers создали первое узнаваемое рокабилли-звучание. Культурная составляющая рокабилли (1956−1960 гг.) связана с «Элвисоманией» и Томом Паркером, а также с субкультурой гризеров.
4. Никс
Стиви Никс — знаковая американская певица и автор песен, получившая признание как в составе Fleetwood Mac, так и сольно. Благодаря уникальному голосу, стилю и текстам она добилась огромного успеха, продав более 140 миллионов записей и войдя в число величайших музыкантов по версии Rolling Stone. Никс стала первой женщиной, дважды удостоенной чести быть включенной в Зал славы рок-н-ролла. Помимо музыки, она известна по ролям в «Американской истории ужасов».
По вертикали:
1. Браун
Джеймс Браун — американский певец, танцор и автор песен, признанный «Крестным отцом соула» и одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Его музыкальный путь охватывает госпел, ритм-энд-блюз и фанк, оказав влияние на развитие этих жанров. Награжден множеством наград и включен в Зал славы ритм-энд-блюза и Зал славы авторов песен. Джоэл Уитберн назвал его лучшим музыкантом по версии Billboard.
2. Джексон
Ванда Джексон —американская певица, одна из пионеров рок-н-ролла и признанная «королева рокабилли» благодаря своему характерному «наждачному» вокалу. Под влиянием Элвиса Пресли, с которым она выступала, Джексон обратилась к рокабилли, записав хиты «Fujiyama Mama», «Mean Mean Man» и «Let's Have a Party» в конце 1950-х. Позднее она перешла к кантри, но в 1980-х вернулась к рокабилли, участвуя в профильных фестивалях, где выступает и по сей день.
3. Берри
Чак Берри — американский рок-музыкант, один из родоначальников рок-н-ролла, известный как «Отец рок-н-ролла». Rolling Stone отмечал его роль в объединении элементов кантри, вестерна и ритм-энд-блюза. Автор хитов «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Johnny B. Goode» и др. В 2004 году занял 5-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Берри был одним из первых, кого включили в Зал славы рок-н-ролла.
4. Пресли
Элвис Пресли, известный просто как «Элвис» и «Король рок-н-ролла», остается культовой фигурой. О его жизни сняты фильмы и написаны книги, а его поместье «Грейсленд» — второе по посещаемости место в США после Белого дома. Популярность Пресли породила целую индустрию имитаторов и даже религиозные культы, ожидающие его «второго пришествия».
5. Кливленд
Зал и музей славы рок-н-ролла в Кливленде, Огайо, посвящен известным и влиятельным деятелям рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим, оказавшим значительное влияние на индустрию. Кливленд считает себя родиной рок-н-ролла благодаря радио WMMS и Алану Фриду, придумавшему термин «rock 'n' roll». Существует также Зал славы рок-н-ролла в Сан-Франциско.
Интересные факты о рок-н-ролле:
- Среди критиков рока выделяется Фрэнк Синатра, чья неприязнь к жанру кажется неожиданной. В 1957 году в статье для Western World он назвал рок-н-ролл «самой жестокой, уродливой, дегенеративной, порочной формой выражения» и «прогорклым афродизиаком», вызывающим «отрицательные и деструктивные реакции» у молодежи.
- Воздушная гитара — перформанс, имитирующий игру на электрогитаре. Со временем шуточное развлечение превратилось в международный чемпионат, который ежегодно проводится с 1996 года в финском городе Оулу в рамках Oulu Music Video Festival. Оценивают выступления по системе, напоминающей фигурное катание, а в жюри часто входят профессиональные гитаристы.
- Праздник Всемирный день рок-н-ролла приурочен к апрелю 1954 года, когда Билл Хейли записал свою версию «Rock Around The Clock», выпущенную 12 апреля. Песня, написанная Джеймсом Майерсом, была записана Sonny Dae and His Knights ранее, однако именно исполнение Хейли, попав в саундтрек к фильму «Джунгли грифельной доски», обеспечило ей всемирную популярность и статус гимна рок-н-ролла.
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