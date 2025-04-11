НЦ «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде России

«Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны. Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших застройщиков. подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства», — говорится в посте.