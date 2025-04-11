На водохранилище Башкирии одновременно прилетели 50 лебедей

Водохранилище близ села Ильтебаново стало местом необычного природного явления — здесь одновременно остановилась на отдых большая стая лебедей, насчитывающая около пятидесяти особей. В Министерстве экологии Башкортостана подтвердили этот факт, отметив его редкость.
Сотрудник заповедной зоны «Иремель» Артур Мирсаитов сумел заснять уникальные кадры, демонстрирующие, что перелетные птицы успешно адаптировались после длительного путешествия и активно восстанавливают силы, добывая корм в местном водоеме. Наблюдения специалистов подтверждают, что пернатые гости находятся в хорошем физическом состоянии.
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