В МЭИ разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты НИУ «Московский энергетический институт» и Объединенного института высоких температур РАН разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов с поверхности почвы и воды, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. По новой технологии торф обрабатывается низкотемпературной плазмой (ионизированным газом, состоящим из электронов, ионов и нейтральных частиц).
«Экспериментально доказана возможность активации сорбционных свойств таблеток верхового торфа при обработке низкотемпературной плазмой. Плазменные условия создавались при атмосферном давлении высокочастотным индукционным плазмотроном с использованием аргона в качестве плазмообразующего газа. Рабочая частота плазмотрона составляет 27,12 плюс-минус 0,27», — отметили в пресс-службе.
Сорбенты на основе торфа, как напомнили в пресс-службе, в целом показали наибольшую эффективность в деле поглощения нефтепродуктов для очистки от них окружающей среды. Один грамм торфа поглощает до двух и более граммов нефти. Однако новая технология научного коллектива под руководством доцента кафедры общей физики и ядерного синтеза МЭИ Сергея Федоровича и коллег из ОИВТ РАН позволяет повысить этот показатель до четырех грамм нефти на грамм торфа.
«Уже сейчас мы можем сказать, что нефтеемкость торфяных таблеток, обработанных в высокочастотном плазмотроне, увеличивается в два раза за счет изменения структуры волокон торфа. Благодаря такому методу происходит частичное изменение гидрофильности на гидрофобность, что увеличивает поглотительную способность таблеток торфа и позволяет удерживать нефтепродукт», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, которого цитирует пресс-служба.