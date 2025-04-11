В МЭИ разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов

Сорбенты на основе торфа, как напомнили в пресс-службе, в целом показали наибольшую эффективность в деле поглощения нефтепродуктов для очистки от них окружающей среды. Один грамм торфа поглощает до двух и более граммов нефти. Однако новая технология научного коллектива под руководством доцента кафедры общей физики и ядерного синтеза МЭИ Сергея Федоровича и коллег из ОИВТ РАН позволяет повысить этот показатель до четырех грамм нефти на грамм торфа.