Какие выплаты получили ветераны ВОВ в Астане ко Дню Победы

Помимо этого, предусмотрены выплаты для граждан, приравненных к ветеранам ВОВ. Сумма выплаты составляет 45 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 176 940 тенге. Эти средства предназначены для следующих категорий:
- военнослужащих, проходивших службу в годы войны,
- участников боевых действий против нацистской Германии,
- жителей блокадного Ленинграда,
- несовершеннолетних узников концлагерей,
- лиц с инвалидностью вследствие ранения,
- граждан, пострадавших от радиационных катастроф и ядерных испытаний,
- а также тех, чья инвалидность связана с генетическим облучением родителей.
Также выплату в размере 45 МРП получат ветераны боевых действий за пределами Казахстана, за исключением ветеранов афганской войны. В этот список входят военнослужащие, участвовавшие:
- в таджикско-афганском конфликте,
- в международной миротворческой миссии в Ираке,
- в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Иные категории, предусмотренные законом «О ветеранах» — труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, а также вдовы участников ВОВ — получат 15 МРП (58 980 тенге).
Все выплаты планируются завершить до конца апреля.