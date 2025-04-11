В Калининграде сняли документальные фильмы с Дмитрием Харатьяном

В качестве локаций были выбраны исторические места Калининграда, Правдинска, Советска, Зеленоградска, Железнодорожного и Куршская коса. Выпуски серии будут посвящены 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и фильмам, снятым в разные годы в Калининградской области: «Весна на Одере», «Встреча на Эльбе», «Щит и меч», «Судьба человека» и др.