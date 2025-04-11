Ростовские водители в апреле начали ездить по новым правилам

Кроме того, с 1 апреля прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет не ранее, чем через 6 мес. и не позднее 9 мес. со дня предыдущего экзамена. Сейчас этот срок составляет — не ранее 1 и не позднее 3 мес.