Трое Волгодонцев организовали лабораторию по производству запрещенки

В Ростовской области сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили трех волгодонцев, которые дома устроили лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дончан задержали в их же лаборатории, которая находилась недалеко от города. На месте оперативники изъяли 38 кг запрещенного вещества, а еще химическое оборудование.
В отношении волгодонцев было возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование.
Ранее сообщалось, что в Ростове задержали столичного курьера, который привез с собой пять килограммов «запрещенки», чтобы распространить ее через закладки.