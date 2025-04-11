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Трое Волгодонцев организовали лабораторию по производству запрещенки

Оперативники изъяли у трех дончан 38 кг запрещенных веществ.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили трех волгодонцев, которые дома устроили лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дончан задержали в их же лаборатории, которая находилась недалеко от города. На месте оперативники изъяли 38 кг запрещенного вещества, а еще химическое оборудование.

В отношении волгодонцев было возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование.

Ранее сообщалось, что в Ростове задержали столичного курьера, который привез с собой пять килограммов «запрещенки», чтобы распространить ее через закладки.