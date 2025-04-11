Советский, Кировский и Центральный округа Омска возглавили антирейтинг по загрязнению воздуха в марте

Жалобы на выбросы в Омске поступали и ранее, в том числе 3 и 10 апреля. Омичи сообщали о сером пепле, покрывающем автомобили, траву и землю. Некоторые связывают выбросы с работой ТЭЦ, однако ТГК-11, которой принадлежат омские ТЭЦ, заявляет об отсутствии превышений нормативов предельно допустимых выбросов и наличии высокоэффективных электрофильтров. В феврале превышения ПДК были зафиксированы в Ленинском и Октябрьском округах.