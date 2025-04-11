Советский, Кировский и Центральный округа Омска возглавили антирейтинг по загрязнению воздуха в марте

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о качестве воздуха в Омске за март 2025 года. Согласно отчету, наиболее загрязненными оказались Советский, Кировский и Центральный округа. В этих районах были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ 4, 9 и 11 марта. Безветренная погода способствовала накоплению примесей в атмосфере.
В Центральном округе превышения зафиксированы по оксиду углерода, в Советском — по диоксиду азота, в Ленинском — по диоксиду и оксиду азота, а в Кировском — по сероводороду. Октябрьский и Ленинский округа показали меньший уровень загрязнения.
Несмотря на повышенный уровень загрязнения в целом по городу, экстремально высоких показателей на стационарных постах зафиксировано не было, отметили в Обь-Иртышском УГМС.
Жалобы на выбросы в Омске поступали и ранее, в том числе 3 и 10 апреля. Омичи сообщали о сером пепле, покрывающем автомобили, траву и землю. Некоторые связывают выбросы с работой ТЭЦ, однако ТГК-11, которой принадлежат омские ТЭЦ, заявляет об отсутствии превышений нормативов предельно допустимых выбросов и наличии высокоэффективных электрофильтров. В феврале превышения ПДК были зафиксированы в Ленинском и Октябрьском округах.