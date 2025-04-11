Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о «проблемах» с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к «Госуслугам», говорится в сообщении на сайте Сбербанка.
«Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — сказано в сообщении.
Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена.
Отмечается, что для «решения проблемы» злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из «Госуслуг».
«Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит», — предупреждают в банке.
В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. «Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись», — заключается в сообщении.