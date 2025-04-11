Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества

В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. «Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись», — заключается в сообщении.