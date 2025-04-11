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«Развитие получит понятие “гибкие навыки”. Глава Минтруда сказала о решении проблемы нехватки кадров в Беларуси

Министр труда высказалась про нехватку кадров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в интервью изданию 1prof.by высказалась про нехватку кадров в Беларуси.

— Проблема кадрового дефицита носит структурный характер. Основными источниками его покрытия должны стать имеющиеся ресурсы внутреннего рынка труда. Нехватку кадров в долгосрочной перспективе можно компенсировать увеличением производительности, — отметила глава Минтруда.

Павлюченко добавила, что, в первую очередь, это можно осуществить за счет внедрения новых технологий, которые снижают трудоемкость. Подобное возможно через создание высокопроизводительных рабочих мест, роботизации производства, а также сопряжено с переобучением для перехода на более высокопроизводительные рабочие места.

— Потребность в неквалифицированных работниках будет снижаться, а высокий уровень профессионализма — оставаться основным фактором формирования кадрового запроса, — пояснила Павлюченко.

По ее словам, увеличится и потребность экономики в новых профессиях, которые связаны с использованием информационных и цифровых систем, расширением производства и внедрением в организациях новых технологий, машин и оборудован. К примеру, в таких профессиях, как оператор станков с программным управлением в деревообработке или специалист по обслуживанию робототехники и так далее.

Министр труда обратила внимание, что дальнейшее развитие получит понятие «гибкие навыки». Она пояснила, что уже сегодня наниматели предъявляют требования не только к профессиональным умениям, но и к надпрофессиональным — тем, которые касаются личностных качеств сотрудника.

— Так, для руководителей — это деловая коммуникация, управление кадрами, лидерство, решение проблем, стратегическое планирование. Для рабочих промышленности и строительства — управление рисками, кадрами, финансовыми ресурсами.

Глава Минтруда добавила, что для специалистов указанными навыками являются адаптивность и гибкость, деловая коммуникация, многозадачность, а также компьютерная грамотность, работа в команде.

Ранее глава Совета Республики Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии.

Тем временем Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.

Вместе с тем менеджер по развитию, главный бухгалтер, инженеры и финдиректор вошли в топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2025.

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