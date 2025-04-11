«Развитие получит понятие “гибкие навыки”. Глава Минтруда сказала о решении проблемы нехватки кадров в Беларуси

По ее словам, увеличится и потребность экономики в новых профессиях, которые связаны с использованием информационных и цифровых систем, расширением производства и внедрением в организациях новых технологий, машин и оборудован. К примеру, в таких профессиях, как оператор станков с программным управлением в деревообработке или специалист по обслуживанию робототехники и так далее.