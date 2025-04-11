Радуга и счастье: в Башкирии родились на свет младенцы с необычными именами

В Башкирии озвучены редкие имена, которые выбирали родители для своих новорожденных детей. Согласно данным реестра ЗАГС, среди мальчиков встречаются такие необычные варианты как Багдат, Мирхусейн, Касимхан, Гайсар и Рахат.
Особого внимания заслуживает имя Рахат, имеющее персидские корни и означающее «счастье» или «благоденствие». Это имя ассоциируется с позитивными эмоциями и успехом. Интересно, что оно созвучно с названием популярной восточной сладости — рахат-лукума.
Среди девочек родители выбирали редкие имена: Фаина, Сальма, Амаль, Алтын и Ирис, что в переводе с греческого означает «радуга».
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