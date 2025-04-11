Омичей в конце апреля ждет череда магнитных бурь

После относительно спокойного периода, последовавшего за всплеском солнечной активности в начале года, ситуация изменится. Хотя солнечный ветер и корональные дыры, ранее вызывавшие сильные бури, сейчас в норме, ожидаются новые геомагнитные колебания. Наиболее вероятны бури 22 и 24 апреля, а повышенная активность магнитного поля ожидается 11 — 14, 21 и 25 апреля. Вероятность бурь в ближайшие дни, однако, оценивается как низкая.