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Омичей в конце апреля ждет череда магнитных бурь

Первый этап магнитных бурь начнется уже 20 апреля.
Источник: Комсомольская правда

В конце апреля жителей Омской области ожидает новая серия магнитных бурь, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Геомагнитные возмущения прогнозируются с 20 апреля.

После относительно спокойного периода, последовавшего за всплеском солнечной активности в начале года, ситуация изменится. Хотя солнечный ветер и корональные дыры, ранее вызывавшие сильные бури, сейчас в норме, ожидаются новые геомагнитные колебания. Наиболее вероятны бури 22 и 24 апреля, а повышенная активность магнитного поля ожидается 11 — 14, 21 и 25 апреля. Вероятность бурь в ближайшие дни, однако, оценивается как низкая.

Медики рекомендуют метеозависимым омичам в эти дни избегать физических и эмоциональных перегрузок, обеспечить достаточный отдых и внимательно следить за своим самочувствием.

Ранее «КП Омск» писала о самых действенных способах борьбы с весенней хандрой.