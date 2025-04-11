В Симферополе полностью закрывают Детский парк

Работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор предприятия «Парки столицы» Владимир Марченко, от старого облика парка останутся только входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч «квадратов» плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников. Также на территории появятся новые детские площадки, игровые зоны, фонтан.