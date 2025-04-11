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В Симферополе полностью закрывают Детский парк

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе «Парков столицы».

Источник: РИА "Новости"

«С 14 апреля проход к зооуголку, аттракционам и детским площадкам будет закрыт. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — сказано в сообщении предприятия.

Закрытие парка связано с заменой коммуникаций на территории, уточнили в службе.

Ремонт Детского парка выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году.

Работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор предприятия «Парки столицы» Владимир Марченко, от старого облика парка останутся только входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч «квадратов» плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников. Также на территории появятся новые детские площадки, игровые зоны, фонтан.