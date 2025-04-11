Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов

«Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Каретникова*, А. В. Козырев*, Д. В. Счастливая*, Н. В. Эппле*, а также общественно-политическое движение “Удмуртия против коррупции”*, — говорится в релизе.