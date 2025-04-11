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Минюст внес в реестр иноагентов первого главу МИД России

Минюст расширил список иноагентов.

Источник: РИА "Новости"

В реестр попали:

  • первый министр иностранных дел Российской Федерации (1990−1996), экс-депутат Госдумы Андрей Козырев;
  • правозащитница Анна Каретникова;
  • литературный критик Николай Эппле;
  • украинская журналистка Дарья Счастливая;
  • общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

Все перечисленные лица выступали против военной операции на Украине и распространяли недостоверную информацию о "принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Также все внесенные в реестр, кроме Козырева, принимали участие в создании или распространении материалов иноагентов или признанных нежелательными в России организаций. Бывший глава МИД России, согласно публикации Минюста, «взаимодействует с иностранными площадками».

В публикации сказано, что Козырев, Эппле, Счастливая и «Удмуртия против коррупции» распространяли недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации». Счастливая также «призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключили некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности», внесенный туда в 2015 году.

Андрей Козырев с 2012 года живет в Майами, занимается бизнесом, выступает с критикой политического курса России. Как рассказывал профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году, в начале 1990-х Козырев, будучи главой МИД России, на встрече с на тот момент президентом США Ричардом Никсоном заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ Никсон только покачал головой.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в том заседании, на это сказал: «Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет».

Анна Каретникова была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а в 2016-м стала ведущим аналитиком столичного управления ФСИН. В начале 2023 года рассказала РБК, что уехала из России и уволилась со службы после предупреждения начальства о том, что ее ждут «неприятные опросы и допросы» из-за «больших претензий» к ней руководства ФСИН.