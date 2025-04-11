Минюст внес в реестр иноагентов первого главу МИД России

В реестр попали:
- первый министр иностранных дел Российской Федерации (1990−1996), экс-депутат Госдумы Андрей Козырев;
- правозащитница Анна Каретникова;
- литературный критик Николай Эппле;
- украинская журналистка Дарья Счастливая;
- общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».
Все перечисленные лица выступали против военной операции на Украине и распространяли недостоверную информацию о "принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
В публикации сказано, что Козырев, Эппле, Счастливая и «Удмуртия против коррупции» распространяли недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации». Счастливая также «призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».
Из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключили некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности», внесенный туда в 2015 году.
Андрей Козырев с 2012 года живет в Майами, занимается бизнесом, выступает с критикой политического курса России. Как рассказывал профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году, в начале 1990-х Козырев, будучи главой МИД России, на встрече с на тот момент президентом США Ричардом Никсоном заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ Никсон только покачал головой.
Президент России Владимир Путин, участвовавший в том заседании, на это сказал: «Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет».
Анна Каретникова была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а в 2016-м стала ведущим аналитиком столичного управления ФСИН. В начале 2023 года рассказала РБК, что уехала из России и уволилась со службы после предупреждения начальства о том, что ее ждут «неприятные опросы и допросы» из-за «больших претензий» к ней руководства ФСИН.