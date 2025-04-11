Минюст внес в реестр иноагентов первого главу МИД России

Андрей Козырев с 2012 года живет в Майами, занимается бизнесом, выступает с критикой политического курса России. Как рассказывал профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году, в начале 1990-х Козырев, будучи главой МИД России, на встрече с на тот момент президентом США Ричардом Никсоном заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ Никсон только покачал головой.