С 12 апреля начинается ремонт трамвайных путей на улице Добролюбова

Как сообщили в ООО «Экологические проекты», замена путей начнётся 12 апреля. Ремонт затронет отрезок от пересечения с улицей Ильинской до улицы Сергиевской. Общая протяжённость участка составляет 600 метров одиночного трамвайного пути. В рамках проекта планируется выполнить полную замену рельсового полотна, а также обновить контактную сеть. На время проведения работ движение автотранспорта будет ограничено: участок станет односторонним, проезд будет возможен только в направлении улицы Ильинской. Завершить ремонт планируют до конца мая текущего года.