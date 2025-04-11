В Волгограде хотят урезать скоростной режим для электросамокатов

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в начале апреля в Волгограде начали действовать ограничения на проезд электросамокатов по тротуарам вблизи Мамаева кургана и музея-заповедника «Сталинградская битва». Перечень соответствующих территорий был утверждён администрацией. При этом чиновники официально о действии новых правил не сообщали, более того, до сих пор неизвестно, кто и как будет контролировать их применение, особенно учитывая, что системами дистанционного контроля оборудованы лишь самокаты кикшеринговых компаний. Частных лиц передвигающихся на личных СИМ необходимо будет контролировать непосредственно на местах.