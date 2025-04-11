В Волгограде хотят урезать скоростной режим для электросамокатов

Как сообщает ИА «Высота 102», чиновникам департамента городского хозяйства предстоит разработать проект постановления о «медленных зонах», на которых скорость арендованных СИМ автоматически снижается.
По мнению парламентариев, соответствующие нововведения могут быть введены хотя бы на отдельных пространствах с интенсивным пешеходным трафиком. Список таких улиц мог бы быть сформирован муниципалитетом, а действие соответствующих ограничений реализовано с помощью двух крупнейших кикшеринговых компаний, предоставляющих в Волгограде электросамокаты в краткосрочную аренду.
Кроме того, по информации редакции, депутаты рекомендовали городской администрации наконец разработать и согласовать список мест расстановки СИМ. Условия для их размещения были внесены в правила муниципального благоустройства ещё в 2024 году, в марте 2025 года новый порядок обрёл юридическую силу, но, как выяснилось, чиновникам не хватило полугода, чтобы завершить разработку и согласование мест размещения самокатов.
Помимо активизации действий властей в усилении регулирования использования СИМ на территории регионального центра, ждут депутаты обратной реакции и от бизнеса. Парламентарии попросили кикшеринговые компании подключится к реализации на территории города социальных проектов, а также поделиться видением о дополнительной профилактике ДТП с участием электросамокатов. Соответствующая информация должна быть подготовлена и направлена как в городскую думу, так и в мэрию.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в начале апреля в Волгограде начали действовать ограничения на проезд электросамокатов по тротуарам вблизи Мамаева кургана и музея-заповедника «Сталинградская битва». Перечень соответствующих территорий был утверждён администрацией. При этом чиновники официально о действии новых правил не сообщали, более того, до сих пор неизвестно, кто и как будет контролировать их применение, особенно учитывая, что системами дистанционного контроля оборудованы лишь самокаты кикшеринговых компаний. Частных лиц передвигающихся на личных СИМ необходимо будет контролировать непосредственно на местах.