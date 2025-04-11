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В Волгограде отопительный сезон закончится 14 апреля

Решение было принято в связи с тем, что в Волгограде пройден пик похолодания: на следующей рабочей неделе начнется устойчивый рост температуры воздуха.

Источник: AP 2024

Согласно постановлению, подписанному в администрации Волгограда, в областном центре отопительный сезон завершится 14 апреля 2025 года. Сроки не влияют на сумму платежей владельцев квартир в тех домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета.

Начисляется плата на основании утвержденного норматива потребления, она равномерно распределяется на 7 месяцев (октябрь-апрель).

Учитывается год постройки дома, а также его конструктивные особенности.

В домах, где есть ОДПУ, плата за отопление всегда определяется в зависимости от полученной услуги. Ежемесячно снимаются показания, полученная сумма делится между собственниками пропорционально занимаемой площади.

В этом случае можно снизить размер платежей до окончания отопительного сезона — попросить УК закрыть задвижки теплосетей. Тогда начисления произведут на основании фактически потребленного ресурса.