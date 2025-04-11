В Волгограде отопительный сезон закончится 14 апреля

Согласно постановлению, подписанному в администрации Волгограда, в областном центре отопительный сезон завершится 14 апреля 2025 года. Сроки не влияют на сумму платежей владельцев квартир в тех домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета.
Начисляется плата на основании утвержденного норматива потребления, она равномерно распределяется на 7 месяцев (октябрь-апрель).
Учитывается год постройки дома, а также его конструктивные особенности.
В домах, где есть ОДПУ, плата за отопление всегда определяется в зависимости от полученной услуги. Ежемесячно снимаются показания, полученная сумма делится между собственниками пропорционально занимаемой площади.
В этом случае можно снизить размер платежей до окончания отопительного сезона — попросить УК закрыть задвижки теплосетей. Тогда начисления произведут на основании фактически потребленного ресурса.