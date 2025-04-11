Стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на Пасху

Кроме того, движение на маршрутах №№ 195, 347, 382 и 398 усилят до 330 рейсов в день. А еще к Южному кладбищу пойдет экспресс-маршрут № 2 М, он проработает с 08:00 до 17:00. Автобус остановится в Демонстрационном проезде, около «Московской» и у Южного кладбища.