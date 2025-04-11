Стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на Пасху

К Южному кладбищу получится доехать на автобусах №№ 2 М, 108, 195, 147, до Северного кладбища — на автобусах №№ 221, 397 и 398, а до Пискаревского кладбища и кладбища при крематории — на автобусах №№ 80, 123, 138 и 178. На Казанское кладбище увезет автобус № 382, на Иликовское — автобус № 347.
Кроме того, движение на маршрутах №№ 195, 347, 382 и 398 усилят до 330 рейсов в день. А еще к Южному кладбищу пойдет экспресс-маршрут № 2 М, он проработает с 08:00 до 17:00. Автобус остановится в Демонстрационном проезде, около «Московской» и у Южного кладбища.