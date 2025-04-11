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В Калининграде на выходные перекроют перекресток трёх улиц

В Калининграде в связи с аварийной ситуацией будет перекрыт перекресток улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной.

Источник: KaliningradToday

Работы начнутся после 20:30 сегодняшнего дня.

Как сообщили в городских службах, решение о проведении работ в выходные дни принято для максимального использования периода наименьшего автомобильного трафика. Специалисты планируют устранить причину провала до понедельника.

На месте работают бригады ГК КО «Водоканал», МКУ «ГДСР» и МБУ «Гидротехник».

Для транспорта будет организован объезд по улицам Автомобильной и Коммунистической. Автобусы и другой транспорт, следующий с Батальной на Инженерную, будут направляться по маршруту: Автомобильная — Коммунистическая — Судостроительная — Киевский переулок.

Транспорт, направляющийся на Судостроительную, будет следовать по Батальной — Автомобильной — Коммунистической через «Киноленд». В обратном направлении — по Киевской — Павлика Морозова — Автомобильной.

Сохраняется возможность поворота с Судостроительной на Батальную и в обратном направлении.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений.