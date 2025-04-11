В Калининграде на выходные перекроют перекресток трёх улиц

Для транспорта будет организован объезд по улицам Автомобильной и Коммунистической. Автобусы и другой транспорт, следующий с Батальной на Инженерную, будут направляться по маршруту: Автомобильная — Коммунистическая — Судостроительная — Киевский переулок.