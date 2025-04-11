В Ростове стартовал первый Форум молодых педагогов «Моя высота»

— Быть учителем непросто. Ведь, именно на преподавателей возложена большая ответственность за воспитание подрастающего поколения, — подчеркнул Александр Скрябин. — Сегодня наши молодые учителя не только передают знания юным ростовчанам, но и задают новый вектор развития, подходя к своей работе с креативом и инициативой.