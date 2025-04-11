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В Ростове стартовал первый Форум молодых педагогов «Моя высота»

Александр Скрябин принял участие в открытии первого Форума молодых педагогов Моя высота .
Источник: Комсомольская правда

В Ростове в школе № 60 состоялось открытие первого Форума молодых педагогов «Моя высота». Мероприятие собрало талантливых учителей с Юга России и новых регионов. В церемонии участвовал глава города Александр Скрябин.

Два дня участники будут обмениваться опытом, обсуждать образовательные практики и перспективы педагогики.

— Быть учителем непросто. Ведь, именно на преподавателей возложена большая ответственность за воспитание подрастающего поколения, — подчеркнул Александр Скрябин. — Сегодня наши молодые учителя не только передают знания юным ростовчанам, но и задают новый вектор развития, подходя к своей работе с креативом и инициативой.

Он рассказал о мерах поддержки молодых специалистов: целевых договорах со студентами педвузов, допвыплатах к стипендии, компенсации ЖКХ и служебном жилье.

Особое внимание — развитию инфраструктуры. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поставил приоритетную задачу по увеличению строительства и проведению капитального ремонта социальных объектов. В этом году работы завершат в шести учреждениях.

После официальной части педагоги участвовали в мастер-классах по цифровым технологиям, классному руководству и работе с родителями.