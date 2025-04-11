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В Тирасполе 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. В Тирасполе 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк» и военно-исторический фестиваль, заявил РИА Новости руководитель патриотического движения «Наследники побед», депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Буга.

Источник: © РИА Новости

«Девятого мая в день 80-летия Победы мы примем участие в прохождении по главным улицам городов республики “Бессмертного полка”. Рядом с потомками героев войны в одном строю наши активисты будут одеты в советскую военную форму времен войны. Кроме того, планируем масштабный военно-исторический фестиваль. Ожидается постановочная реконструкция и разнообразные выставки», — рассказал руководитель движения.

«Постараемся сделать так, чтобы праздник был торжественным и запоминающимся. Потому что наследие героев живёт через поколение. Мы продолжаем дело наших дедов», — подчеркнул Буга.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.