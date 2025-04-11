В Тирасполе 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

«Девятого мая в день 80-летия Победы мы примем участие в прохождении по главным улицам городов республики “Бессмертного полка”. Рядом с потомками героев войны в одном строю наши активисты будут одеты в советскую военную форму времен войны. Кроме того, планируем масштабный военно-исторический фестиваль. Ожидается постановочная реконструкция и разнообразные выставки», — рассказал руководитель движения.