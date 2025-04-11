В Батайске ликвидировали открытое горение

Как оказалось, загорелся дом на четыре семьи. На место незамедлительно выехали пять единиц техники и 20 пожарных. И в 16:40 пламя удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, во время пожара пришлось эвакуировать 12 человек.