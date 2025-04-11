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В Батайске ликвидировали открытое горение

Под Ростовом во время пожара эвакуировали 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

Днем в пятницу, 11 апреля, в Батайске произошел пожар в доме на улице Чернышевского, 64. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, загорелся дом на четыре семьи. На место незамедлительно выехали пять единиц техники и 20 пожарных. И в 16:40 пламя удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, во время пожара пришлось эвакуировать 12 человек.

Позже сообщили о ликвидации открытого горения в 16:58.

Ранее в Ростове на Немировича-Данченко произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Там загорелась кухня.