В Омске ради благоустройства вырубят более трехсот деревьев

В Омске подведены итоги аукциона по поиску подрядчика на проведение комплексного благоустройства территории в границах улиц Энергетиков и Химиков в Советском округе. Проект победил в голосовании, на его реализацию будут выделены федеральные средства.
На торги было подано семь заявок, победило в итоге омская компания ООО «Фаворит». Она предложила за свои услуги наименьшую цену и проведет работы за 34, 1 млн рублей. На эти средства на аллее будет выложена пешеходная дорожка из цветной плитки, установлены 16 скамеек, смонтирована система освещения и видеонаблюдения.
А еще, как следует из проектной документации, здесь пойдут под снос более 340 деревьев, растущих на этом участке: тополя, вязы, клены, яблони и ивы. Вместо них на аллее будут высажены 140 деревьев: липы и серебристые тополя.
Выполнить работы по благоустройству компания «Фаворит» должна до 1 августа нынешнего года.