В Омске ради благоустройства вырубят более трехсот деревьев

На торги было подано семь заявок, победило в итоге омская компания ООО «Фаворит». Она предложила за свои услуги наименьшую цену и проведет работы за 34, 1 млн рублей. На эти средства на аллее будет выложена пешеходная дорожка из цветной плитки, установлены 16 скамеек, смонтирована система освещения и видеонаблюдения.