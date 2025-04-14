Волонтер выходила лемура, которого выкинули на улицу

Антонина часто кусает хозяйку, прыгает по столу, залезает на телевизор и скидывает с полок разные предметы. Газарян остается только терпеть и раскладывать все по местам. Женщина знает: приучить лемура к порядку, как и к туалету, практически невозможно. Поэтому она пытается воспринимать ситуацию с юмором и искать плюсы в активности Антонины. Например, на карнизах и высоких шкафах теперь не копятся пыль и мертвые насекомые.