Волонтер выходила лемура, которого выкинули на улицу

В декабре 2024 года школьник из Ставрополья на улице заметил замерзающего лемура. Об этом пишет «Добро. Медиа». Мальчик отнес животное домой, где оно отогрелось и стало прыгать, разбрасывая все вещи на своем пути. Тогда семья поняла, что не справится с таким активным питомцем, и обратилась к своей соседке Ирине Газарян — главе фонда помощи бездомным животным «Ковчег».
Женщина забрала лемура к себе, а позже узнала, что это девочка. Экзотическое животное назвали Антониной. Газарян рассказала, что сначала его хотел забрать Ставропольский зоопарк, однако, узнав, что у него нет документов, отказался. Не взяли лемура и два других подобных заведения.
Когда Антонина стала популярной в Сети, ее захотели забрать много людей, однако тогда Газарян уже решила оставить ее себе, подумала, что животное и так уже настрадалось. Для нового члена семьи женщина создала все условия: в частном доме выделила ему отдельную комнату с лежанкой и импровизированными лианами, обеспечила его свежими фруктами и овощами.
Так Антонина быстро восстановилась и адаптировалась и теперь живет с тремя собаками и котом, с которыми быстро нашла общий язык. По словам Газарян, она всегда была против содержания экзотических животных в квартирах и частных домах, так как для них там слишком тяжело создать надлежащие условия.
Антонина часто кусает хозяйку, прыгает по столу, залезает на телевизор и скидывает с полок разные предметы. Газарян остается только терпеть и раскладывать все по местам. Женщина знает: приучить лемура к порядку, как и к туалету, практически невозможно. Поэтому она пытается воспринимать ситуацию с юмором и искать плюсы в активности Антонины. Например, на карнизах и высоких шкафах теперь не копятся пыль и мертвые насекомые.
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