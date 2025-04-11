Появятся новые нанофотонные и оптические устройства

Для решения этой задачи российские и китайские ученые просчитали то, как меняются свойства набора из наноцилиндров с разным числом этих структур. Для проведения подобных расчетов исследователи разработали комбинированный подход, учитывающий как коллективные, так и индивидуальные особенности взаимодействия цилиндров со светом. Эти расчеты помогли ученым раскрыть причину того, почему цепочка из наноцилиндров становится более прозрачной при увеличении их числа, а также раскрыть необычно сильное влияние подложки на оптические свойства массивов из этих наноструктур.