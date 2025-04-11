Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы.
«Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб — 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.