Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты

«Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб — 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.