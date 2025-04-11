Движение по участку проспекта Победы в Челябинске остановят до июня 2027 года

По словам чиновников, объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных и Островского, Комсомольскому проспекту.
Движение трамваев будет сохранено, также, как утверждают власти, будет обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы.
Строительство участка линии метротрамвая на проспекте Победы продлится до июня 2027 года.
«Ограничение движения вводится на период одновременного проведения работ по выносу коммуникаций и устройству стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов», — говорят в Миндортрансе.