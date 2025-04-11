Главные новости недели с 7 по 11 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 апреля 2025 года.
Россия и США обменялись в ОАЭ заключенными
Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. США передали Артура Петрова, обвиненного в экспорте микроэлектроники, Россия — Ксению Карелину, осужденную за финансирование ВСУ.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта
Подразделения группировки войск «Север» освободили Гуево (Курская область), Басовку и Журавку (Сумская область). Подразделения группировки войск «Запад» освободили Катериновку в ДНР.
В Стамбуле прошли переговоры РФ и США
10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций по нормализации работы диппредставительств. РФ и США обсуждали возврат дипломатической недвижимости, упрощение передвижения дипломатов, восстановление авиасообщения.
Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО
Ефремова, отбывавшего срок за смертельное ДТП, освободили из колонии в Белгородской области. Суд удовлетворил ходатайство об УДО 24 марта, решение вступило в силу 9 апреля.