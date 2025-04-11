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Главные новости недели с 7 по 11 апреля 2025 года

Итоги недели с 7 по 11 апреля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 апреля 2025 года.

Россия и США обменялись в ОАЭ заключенными

Источник: РИА "Новости"

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. США передали Артура Петрова, обвиненного в экспорте микроэлектроники, Россия — Ксению Карелину, осужденную за финансирование ВСУ.

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Север» освободили Гуево (Курская область), Басовку и Журавку (Сумская область). Подразделения группировки войск «Запад» освободили Катериновку в ДНР.

В Стамбуле прошли переговоры РФ и США

Источник: РИА "Новости"

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций по нормализации работы диппредставительств. РФ и США обсуждали возврат дипломатической недвижимости, упрощение передвижения дипломатов, восстановление авиасообщения.

Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%

Источник: AP 2024

Совокупные пошлины США на китайский импорт достигли 145%, сообщил представитель Белого дома. В ответ Пекин повысил пошлины на американские товары до 125%.

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО

Источник: РИА "Новости"

Ефремова, отбывавшего срок за смертельное ДТП, освободили из колонии в Белгородской области. Суд удовлетворил ходатайство об УДО 24 марта, решение вступило в силу 9 апреля.