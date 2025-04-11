Минтруда хочет изменить сроки продления контракта в Беларуси. Подробности в интервью изданию 1prof.by рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
Глава Минтруда отметила, что одной из мер, направленной на развитие кадрового потенциала, является совершенствование контрактной формы найма.
— Действующая система не всегда позволяет нанимателю и работнику продлевать отношения по контракту на срок, который они хотят. Например, в определенной ситуации контракт может быть продлен только на один год, хотя стороны желают продления на три года, — уточнила Павлюченко.
Министр труда заявила, что указанные ограничения необходимо снимать и делать систему более гибкой, которая отвечала бы потребностям и нанимателей, и работников. Она обратила внимание, что одним из направлений корректировки Трудового кодекса окажется изменение подходов в регулировании вопросов заключения контрактов с сотрудниками, которые позволят сторонам делать это без существующих сегодня ограничений.
Ранее министр труда высказалась про нехватку кадров в Беларуси.
Тем временем Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.
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