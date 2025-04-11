Какая погода будет в Казахстане 12 апреля

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются в Костанайской области. По республике ожидается туман.
Ночью в Западно-Казахстанской и Атырауской, днем в Актюбинской областях прогнозируются заморозки 1−3 градуса.
В Абайской области по данным синоптиков погода ожидается без осадков. На севере, юге, в центре области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9- 14, ночью на западе, юге, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на юге, в центре области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге области 12, днем 23−28, на востоке области 19 тепла.
В Акмолинской области ночью на западе и севере пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, град. На западе, севере, востоке области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 21−26, на западе, севере области 14−19 тепла.
В Актюбинской области ночью на севере, востоке и юге прогнозируется дождь, на востоке области временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на западе, севере области заморозки 2 градуса, днем 10−15 тепла.
В Алматинской области ночью в горных районах возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 тепла, в горных районах области 1 мороза — 4 тепла, днем 24−29, в горных районах области 14−19 тепла.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на западе области заморозки 2 градуса, днем 10−15 тепла.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, ночью на востоке области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на востоке области 0−5 мороза, днем 21−26, на востоке области 10−15 тепла.
В Жамбылской области осадков не обещают. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 25−30, в горных районах области 20 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 2, днем 25−30, в горных районах области 19 тепла.
В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью и утром севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 10−15 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13, на западе, севере, востоке области порывы 16 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 4, днем 22−27, на юге области 19 тепла.
В Костанайской области ночью ожидаются осадки, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области дождь, гроза. На востоке, юге области пыльная буря. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 9 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 6−11, на юге области 16 тепла.
В Кызылординской области ночью на западе и севере, днем в центре, на востоке ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 5−10, днем 17−22, в центре, на востоке области 25−30 тепла.
В Мангистауской области днем на западе и юге обещают дождь. На юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 13−18 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 25−30 тепла.
В Северо-Казахстанской области на западе и юге пройдет дождь, гроза, на севере области небольшой дождь. Днем на западе, юге области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке области 16, днем 6−11, на востоке области 16−21 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 9, днем 29−34, в горных районах области 25 тепла.
В Улытауской области ночью на западе возможен небольшой дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 7−12, на западе, севере области порывы 16 м/с, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 6, днем 22- 27, на западе области 17 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 30−32 тепла.