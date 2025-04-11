Какая погода будет в Казахстане 12 апреля

В Кызылординской области ночью на западе и севере, днем в центре, на востоке ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 5−10, днем 17−22, в центре, на востоке области 25−30 тепла.