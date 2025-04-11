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Жителям левого берега Воронежа вернули воду

Авария на Ленинском проспекте, 39 устранена.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты РВК-Воронеж завершили аварийно-восстановительные работы в доме № 39 по Ленинскому проспекту сегодня, 11 апреля.

Как известно, заявка на утечку холодного водоснабжения была зарегистрирована минувшей ночью в 0:06. А в 10:50 специалисты приступили к ремонту.

— Бригада в короткие сроки разработала котлован и осушила его, а затем добралась до поврежденного участка водовода. Сейчас все задвижки открыты, — сообщили в РВК-Воронеж.

Наполнение системы водоснабжения происходит в штатном режиме. Важно не забывать, что на скорость возвращения воды в краны зависит не только этажность и территориальное расположение дома, но и наличие повысительно-насосной станции.