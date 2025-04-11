Жителям левого берега Воронежа вернули воду

Специалисты РВК-Воронеж завершили аварийно-восстановительные работы в доме № 39 по Ленинскому проспекту сегодня, 11 апреля.
Как известно, заявка на утечку холодного водоснабжения была зарегистрирована минувшей ночью в 0:06. А в 10:50 специалисты приступили к ремонту.
— Бригада в короткие сроки разработала котлован и осушила его, а затем добралась до поврежденного участка водовода. Сейчас все задвижки открыты, — сообщили в РВК-Воронеж.
Наполнение системы водоснабжения происходит в штатном режиме. Важно не забывать, что на скорость возвращения воды в краны зависит не только этажность и территориальное расположение дома, но и наличие повысительно-насосной станции.