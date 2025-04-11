В Татарстане собираются упразднить два села на территории Альметьевского района

Его авторы указывают на то, что в поселке Хазовка Новоникольского сельского поселения ранее находился колхоз «Первое Мая». Постепенно люди оттуда стали уезжать жить в соседние населенные пункты. В итоге поселок опустел и фактически перестал существовать еще в 2010 году. Похожая история произошла и с селом Бутинское лесничество.