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В Татарстане собираются упразднить два села на территории Альметьевского района

Люди оттуда переехали в соседние населенные пункты.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Альметьевского района внесла в Госсовет Татарстана законопроект, по которому упраздняются два населенных пункта — поселок Хазовка и село Бутинское лесничество. Документ пока находится на рассмотрении.

Его авторы указывают на то, что в поселке Хазовка Новоникольского сельского поселения ранее находился колхоз «Первое Мая». Постепенно люди оттуда стали уезжать жить в соседние населенные пункты. В итоге поселок опустел и фактически перестал существовать еще в 2010 году. Похожая история произошла и с селом Бутинское лесничество.