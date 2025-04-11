В ростовской многоэтажке из-за свечи вспыхнул пожар

В Ростове в многоэтажке на Гагринской произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Из горящей квартиры спасли двух женщин. Еще двум жильцам с верхних задымленных этажей оказали помощь. Также известно, что 20 человек эвакуировались до прибытия пожарных.
Позже дознаватель установил причину возгорания. Ей стала оставленная без присмотра свеча.
Дончанам напоминают: не разжигать огонь и не оставлять его без присмотра в помещении. А еще рекомендуют установить пожарный извещатель.