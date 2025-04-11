Детская школа имени хоккеиста Скворцова появится в Нижнем Новгороде

Напомним, детский спортивный центр на улице Краснодонцев будет построен по концессии. В здании планируется разместить две ледовые арены для учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею. В проект инвестировано более 2 млрд рублей. Объект также будет включать в себя медицинский центр, конференц-зал, буфет для зрителей и гостиницу. Харламов добавил, что документация по строительству школы буквально через месяц будет передаваться в проектный институт, а когда будут документы, можно будет выходить на стройку.